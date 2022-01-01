RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:39

Re: Банк Альянс

До карти Стартова де глянути умови кеш-беку, декларують 1% на все, але то не так :(
myko
 
Повідомлень: 146
З нами з: 25.06.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:09

  myko написав:До карти Стартова де глянути умови кеш-беку, декларують 1% на все, але то не так :(

https://alb.ua/about/docs?selectedProdu ... 2024_2.pdf
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 22.05.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:00

  myko написав:До карти Стартова де глянути умови кеш-беку, декларують 1% на все, але то не так :(

На все, крім виключень. До речі, їх не так багато.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:48

  ВIВ написав:Сегодняшние оплаты в интернете гасить аж в декабре?


Халява скінчилась, тепер проводки роблять як в моно, день в день
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 07.12.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 02:04

Комусь налили ліміт на "Плати пізніше"? Мені з 2 млрд утяли 0. Хто знає, той, що на 4 платежі - це теж лише у партнерських магазинах чи на все, як у Алки?
klug
 
Повідомлень: 8909
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:09

  klug написав:Комусь налили ліміт на "Плати пізніше"? Мені з 2 млрд утяли 0. Хто знає, той, що на 4 платежі - це теж лише у партнерських магазинах чи на все, як у Алки?

В мене також 0
nickvp
 
Повідомлень: 540
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
