Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 вер, 2025 18:51
С Целевой выводил по СЭП, % не было.
Howl
- Повідомлень: 6364
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 1138 раз.
2
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:51
ВIВ написав:
В чем тогда отличие от Простой?
Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?
klug
- Повідомлень: 8925
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
