Банк Альянс
Додано: Нед 28 вер, 2025 18:51
С Целевой выводил по СЭП, % не было.
Howl
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:51
ВIВ написав:
В чем тогда отличие от Простой?
Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?
klug
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:14
Підкажіть, будь ласка, при придбанні валюти через застосунок - банк при виплаті її готівкою яку суму комісії забирає?
Хотів спитати в оператора, майже 35 хвилин чекаю на зв*язок з ним
Оперативно
myko
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:55
myko
, див.
https://alb.ua/personal/cards/debit
Корисна інформація/Запитання
Чи є комісія за зняття готівки з валютної картки «Цільова»?
Для валютних карток комісія становить 0,5% від суми зняття на території України.
Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:16
klug написав: ВIВ написав:
В чем тогда отличие от Простой?
Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?
У меня старый. Там есть и "Проста" и "Цильова".
Перейти на новый апп есть смысл?
ВIВ
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:38
Amethyst Щиро вдячний. Цей пункт тарифів: Зняття готівкових коштів із валютної картки через каси та банкомати українських банків 0,5%, але не більше 500 грн в еквіваленті Від суми операції. Плата розраховується в національній валюті за офіційним курсом НБУ на момент проведення операції Шукав пункт в тарифах, де зазначено "через каси відділень Alliance bank", не знайшов Тобто, купівля в додатку - безкоштовна + 0,5% кешбеку від суми придбання. А за зняття готівки - 0,5% від суми зняття. Зарахування коштів на карту Цільова - безкоштовне.
myko
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:40
про кешбек при придбанні валюти - нічого
myko
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:02
Amethyst написав:
Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%
Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?
myko
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:43
ВIВ написав: klug написав: ВIВ написав:
В чем тогда отличие от Простой?
Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?
У меня старый. Там есть и "Проста" и "Цильова".
Перейти на новый апп есть смысл?
У Вас новий і за описом, і за рефкою, що Ви скидали. Старий -
Alliance Online
доживе своє у кінці року. Ще раз кажу, що тп Проста немає - це узагальнена назва для тп, що були у банку до появи нового застосунку.
klug
