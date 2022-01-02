|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:44
Amethyst написав: myko написав: Amethyst написав:
Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%
Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?
Для будь-якої грн-картки.
Але ж Стартова може бути з кредлімітом
Ха. Іноді КБ таки забувають нарахувати, але можна достукатися до саппорта і вони донарахують ))
Не завжди донараховують. Це треба враховувати.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32
В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:51
Eldarien написав:
В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Я платив через GooglePay на Розетці карткою Альянсу без проблем
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:57
Випадково з подивом виявив що у мене ліміт на платежі на рахунок іншої фізичної особи 50 тис в місяць.Це у всіх в Альянсі так чи у когось є більше?
Я ті платежі взагалі з нього майже і не робив ніколи.Але сам факт що саме 50т, а не 100 як в інших банках дивує.
Востаннє редагувалось посетитель
в Суб 11 жов, 2025 00:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 00:13
Як там з комуналкою: гроші доходять, кишмиш нараховують? Який свин сьогодні у сперному наряді?
1
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 00:45
klug написав:
Як там з комуналкою: гроші доходять, кишмиш нараховують? Який свин сьогодні у сперному наряді?
Кашбек нараховують.А чи доходять поки не зрозуміло.Зробив дрібний платіж, чекаю коли в особистому кабінеті відобразиться.Тоді точно можна буде сказати.
