Люди, ви про що? Повні ресторани тих, хто танцює та співає. Незважаючи на КАБи.
Рахунки в рестораціях оплачують на тисячі та десятки тисяч гривень. Гроші закопують мішками та крадуть мішками, суми за арів не насняться президентам країн світу, хати під Києвом продають дорожче, ніж маєтки в Каліфорнії - а податок за нерухомість за ті 10 чи 20 метрів - ні, то не можна платити, питання активно обговорюється.
Приятель мій своїй жінці замість Порше взяв купе Мерседес - займається жінка його у Львові нігтями, бровами та губами.
Грошви і порахувати не можуть. Це Львів.
Ваш допис вызвал у меня в памяти некие строки.
"Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б*** буду
подавать ананасную воду! "