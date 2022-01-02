RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:44

  Amethyst написав:
  myko написав:
  Amethyst написав:Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%


Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?

Для будь-якої грн-картки.
Але ж Стартова може бути з кредлімітом

Ха. Іноді КБ таки забувають нарахувати, але можна достукатися до саппорта і вони донарахують ))

Не завжди донараховують. Це треба враховувати.
Sergion
 
Повідомлень: 704
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32

Re: Банк Альянс

В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.05.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:51

  Eldarien написав:В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.

Я платив через GooglePay на Розетці карткою Альянсу без проблем
nickvp
 
Повідомлень: 548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:57

Re: Банк Альянс

Випадково з подивом виявив що у мене ліміт на платежі на рахунок іншої фізичної особи 50 тис в місяць.Це у всіх в Альянсі так чи у когось є більше?

Я ті платежі взагалі з нього майже і не робив ніколи.Але сам факт що саме 50т, а не 100 як в інших банках дивує.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 11 жов, 2025 00:43, всього редагувалось 1 раз.
посетитель
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 00:13

Як там з комуналкою: гроші доходять, кишмиш нараховують? Який свин сьогодні у сперному наряді?
klug
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 00:45

  klug написав:Як там з комуналкою: гроші доходять, кишмиш нараховують? Який свин сьогодні у сперному наряді?


Кашбек нараховують.А чи доходять поки не зрозуміло.Зробив дрібний платіж, чекаю коли в особистому кабінеті відобразиться.Тоді точно можна буде сказати.
посетитель
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:34

Re: Банк Альянс

Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий. Ми постійно працюємо над його розширенням та вдосконаленням функціоналу.
Вашу компанію буде додано до довідника найближчим часом - плануємо оновлення протягом місяця.
Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими!
По суті питання не відповідають. Але вже більшість компаній додав, але ще не платив.
lel
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:47

lel
Допиляють. Треба почекати. Поки будемо платити те що є
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:51

Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий.
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 30.08.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:57

Кащей
Аналогично, о каком приложении речь?
Это https://play.google.com/store/apps/deta ... ance&hl=ru
?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
