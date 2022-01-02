Amethyst написав:
Для будь-якої грн-картки.
Але ж Стартова може бути з кредлімітом
Ха. Іноді КБ таки забувають нарахувати, але можна достукатися до саппорта і вони донарахують ))
Не завжди донараховують. Це треба враховувати.
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:44
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32
Re: Банк Альянс
В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:51
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:57
Re: Банк Альянс
Випадково з подивом виявив що у мене ліміт на платежі на рахунок іншої фізичної особи 50 тис в місяць.Це у всіх в Альянсі так чи у когось є більше?
Я ті платежі взагалі з нього майже і не робив ніколи.Але сам факт що саме 50т, а не 100 як в інших банках дивує.
Додано: Суб 11 жов, 2025 00:13
Як там з комуналкою: гроші доходять, кишмиш нараховують? Який свин сьогодні у сперному наряді?
Додано: Суб 11 жов, 2025 00:45
Додано: Суб 11 жов, 2025 11:34
Re: Банк Альянс
Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий. Ми постійно працюємо над його розширенням та вдосконаленням функціоналу.
Вашу компанію буде додано до довідника найближчим часом - плануємо оновлення протягом місяця.
Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими!
По суті питання не відповідають. Але вже більшість компаній додав, але ще не платив.
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:51
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:57
Кащей
Аналогично, о каком приложении речь?
Это
?
