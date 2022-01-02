логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
А как называется чат? Как написать админу? При переходе по вашей ссылке просто запрет, без какой либо информации...
klug написав:Про яку фінансову допомогу від ФОПів йде мова у карткових тарифах? Примітка не достатньо розкриває ідею. Дохід з власного ФОПа зайде без комісії чи погодять на 2,5% за допомогу собі?
Вряд ли перевод со своего - это взятие в долг. Я бы предположил, что это та, за которую тут копья ломали. Т.е., взятие кредита в какой-то организации. Пункт, конечно, уникальный. Не припомню, чтобы ещё где-то такое комисом обкладывали. Интересно почему Альянс вдруг решил. Народ злоупотребляет переводами с назначением "возврат долга"? Так этим, вроде, физики увлекаются, а не юрики...