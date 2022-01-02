RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:24

Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:38

  логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(

Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:58

  WallNutPen написав:
  логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(

Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата

А как называется чат? Как написать админу? При переходе по вашей ссылке просто запрет, без какой либо информации...
Востаннє редагувалось логан1919 в Чет 18 гру, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 16:05

Re: Банк Альянс

  логан1919 написав:А как называется чат? Как написать админу?

Мне даже без присоединения показывает что это TAB Finance — чат. Бочаров там легко находится и в сообщениях и списке админов.
3
8
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 19:05

  moveton написав:
  логан1919 написав:А как называется чат? Как написать админу?

Мне даже без присоединения показывает что это TAB Finance — чат. Бочаров там легко находится и в сообщениях и списке админов.

Спасибо, подключился, сейчас попробую ему написать..
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:37

Про яку фінансову допомогу від ФОПів йде мова у карткових тарифах? Примітка не достатньо розкриває ідею. Дохід з власного ФОПа зайде без комісії чи погодять на 2,5% за допомогу собі?
1
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:08

Пушик прийшов про встановлення ліміту на оплату частинами, але всього 12 тис - зараз з цими грошами не розгуляєшся. Так, на дрібнички якісь. Подивимося. можливо потім збільшать
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:36

  klug написав:Про яку фінансову допомогу від ФОПів йде мова у карткових тарифах? Примітка не достатньо розкриває ідею. Дохід з власного ФОПа зайде без комісії чи погодять на 2,5% за допомогу собі?

Вряд ли перевод со своего - это взятие в долг. Я бы предположил, что это та, за которую тут копья ломали. Т.е., взятие кредита в какой-то организации. Пункт, конечно, уникальный. Не припомню, чтобы ещё где-то такое комисом обкладывали. Интересно почему Альянс вдруг решил. Народ злоупотребляет переводами с назначением "возврат долга"? Так этим, вроде, физики увлекаются, а не юрики...
3
8
