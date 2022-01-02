Додано: Вів 13 січ, 2026 15:08

А яким каналом подавали на додавання? Бо я щось не бачив готовності Аліка до такого...

Я подавал через офи-телегу банка в октябре. Запросили счет - приняли пообещали ответить позже. Также ответили 9 января (по сути спустя 3 месяца) суть ответа - с данной организацией нет прямого договора - но когда-нибудь он будет - типа ждите. Самое смешное - что проблема уже как бы была решена еще в ноябре когда банк выкатил обнову по которой можно было самостоятельно вводить данные поставщика комуналя и если по КВЭДу его код совпадал - то кэшбек начислялся. У моего поставщика был КВЭД, который ошибочно не учитывался банком, но представитель банка в тг-канале ТАВ Finаnce - Bocharov Sergej - оперативно помог проблему решить. В общем обращаться в поддержку я так понимаю затея малоперспективная. Дело в том что судя по всему банк использует базу данных портмоне (по крайней мере у некоторых поставщиков оплата сделанная через Альянс светится как через портю) и сами они в эту базу мало что добавить могут. По крайней мере с моим поставщиком услуг за 3 месяца сделать этого не удалось.