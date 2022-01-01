|
Юнекс Банк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50
В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
-
Solar_simfi
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 354 раз.
Профіль
flysoulfly
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
flysoulfly
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:17
flysoulfly написав:
:twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк
Показує
І поповнює
wolt450
- Повідомлень: 3806
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 415 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:38
wolt450 написав: flysoulfly написав:
:twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк
Показує
І поповнює
дякую за надію!
Обшукав все й нарешті
знайшов де вони ховаються: через "плюс" в "налаштуваннях віджетів". Ох і розраби!
Це ж треба було аж туди затасувати
flysoulfly
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
