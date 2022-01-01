+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:32
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:50
Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)
