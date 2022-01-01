|
Банк Альянс
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:32
Long_distance_runner написав:Incasso
В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає
+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:50
Hennady написав: Long_distance_runner написав:Incasso
В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає
+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови
Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:07
Hennady
А де на вашу думку найвигідніші умови ?
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:46
Incasso написав:Hennady
А де на вашу думку найвигідніші умови ?
Наприклад, Аккорд, з його 17,17% Нові гроші, Кредит Дніпро 17% по акції.
У моєму місті просто нема широкого фізичного представлення банків, тому розглядаю тільки ті, що є в наявності.
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:57
Amethyst написав:
Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)
Ви праві, якщо розглядати ці відсотки, як відсотки від суми поповнення. А мова ж йшла про відсоток по депозиту, а він-то для порівняння береться в річному виразі. Отже, в даному випадку він складає 15,25+1,5, а якщо цими 1,5 одразу ж знову поповнити депозит, то сумарний відсоток близьких до тих же 17.
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:05
Hennady написав: Amethyst написав:
Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)
Ви праві, якщо розглядати ці відсотки, як відсотки від суми поповнення. А мова ж йшла про відсоток по депозиту, а він-то для порівняння береться в річному виразі. Отже, в даному випадку він складає 15,25+1,5, а якщо цими 1,5 одразу ж знову поповнити депозит, то сумарний відсоток близьких до тих же 17.
Згоден. Ще можете глянути Юнекс, від 16.75 з щомісяч %%
