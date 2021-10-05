|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:03
-VICTOR- написав:ВIВ
НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно ))
При відкритті налили 50К. Після зняття КБ 30% - відмовився. Вже не памятаю, як саме, але дистанційно... Через декілька місяців, без будь-яких заяв з мого бок,у налили 7К. Відмовлятися вже не став, як раз, під КБ на комуналь)
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38
la9 написав:
Вже не памятаю, як саме, але дистанційно.
праворуч вгорі гарнітура гарячки,тудою вайбером,наприклад,розділяє по інтересах,кредліміти тощо.Но поки покращують)
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:35
Мизантрóп написав:
априклад,розділяє по інтересах,кредліміти
Ага, а дальше шиш - ждите данный функционал как соловей лета.
