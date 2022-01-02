Кидала-банк Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%. Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже. Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
diagnostika написав:Кидала-банк Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%. Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже. Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
Обратитесь в чат Tab Finance, там присутствует зам.председателя правления банка Бочаров, поможет решить данную ситуацию.
diagnostika написав:Кидала-банк Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%. Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже. Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
БАНКА вже не така, як 8-7 років тому, коли давали дуже гарні відсотки у гривні на місяць 11%, тримав тав великі суми... у 2024(травень) закінчив 10 річну співпрацю, 4 місяця тому закрили відділеня
що казати? не рекомендую туди заносити гроші взагалі
diagnostika написав:Кидала-банк Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%. Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже. Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
В итоге банк меня все же кинул. Причем по ходу общения мне дали несколько разных ответов, почему кэшбэк не был начислен. Кидала-банк все же куда более правильное название, чем Альянс...
diagnostika написав:Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали
У меня не всё. Канал "Tab Finance" да, на паузе с последним постом в январе о мобилизации. Но канал в любом случае в обсуждаемом контексте не нужен. В группе "TAB Finance — чат" и вчера-сегодня разговаривают и Бочаров там отмечен, как недавно бывший в онлайне.