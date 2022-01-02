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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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Банк Альянс 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:06

Re: Банк Альянс

Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:11

  diagnostika написав:Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)

Обратитесь в чат Tab Finance, там присутствует зам.председателя правления банка Бочаров, поможет решить данную ситуацию.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:26

  diagnostika написав:Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)


БАНКА вже не така, як 8-7 років тому, коли давали дуже гарні відсотки у гривні на місяць 11%, тримав тав великі суми...
у 2024(травень) закінчив 10 річну співпрацю,
4 місяця тому закрили відділеня

що казати? не рекомендую туди заносити гроші взагалі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:21

  Solar_simfi написав:Попався і я...

Після письмової заяви і певного розголосу, гроші повернули на вказаний IBAN іншого банку на другий день без надання фотографій паспорта та РНОКПП
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:03

lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:06

  diagnostika написав:Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)


В итоге банк меня все же кинул. Причем по ходу общения мне дали несколько разных ответов, почему кэшбэк не был начислен.
Кидала-банк все же куда более правильное название, чем Альянс...
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:09

  diagnostika написав:Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали

У меня не всё. Канал "Tab Finance" да, на паузе с последним постом в январе о мобилизации. Но канал в любом случае в обсуждаемом контексте не нужен. В группе "TAB Finance — чат" и вчера-сегодня разговаривают и Бочаров там отмечен, как недавно бывший в онлайне.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:17

moveton
Ааа, спасибо, попробую
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:24

  diagnostika написав:lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали

І не тільки мобілізували, він захворів на запалення легенів і помер, шкода хлопця, земля пухом, хороший був канал.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:08

  melkh написав:
  diagnostika написав:lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали

І не тільки мобілізували, він захворів на запалення легенів і помер, шкода хлопця, земля пухом, хороший був канал.


Данунафиг...откуда инфо?
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