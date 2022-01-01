RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк 3/4

Банк 3/4
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк 3/4 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22

Банк 3/4

  ignorabimus написав:
  siliconkiev написав:За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...

теперь как :?:

https://bank34.ua/upload//NewFolder/%D0 ... 0%2010.pdf

"ПАРТНЕР"* по валюте например :?:

Банк 3/4 — український комерційний банк, головний офіс якого розташований у місті Київ, заснований у 2008 році. Позиціонує себе, як універсальний.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Банк 3/4
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12998
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12

Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
demichh
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 05.05.21
Подякував: 179 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43

Amethyst

2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться :)
demichh
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46

Re: Банк 3/4

Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
посетитель
 
Повідомлень: 519
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

А на карту ніззя...усе платно?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59

Якісь драконівські тарифи
https://bank34.ua/upload//%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20(%D0%B7%2009%2008%202021%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83)_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
А шо є хто заніс сюди?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:52

Добрый день. Что есть интересного в банке? Недавно попадалась инфа, что в банке есть пополнение зарубежных карт с гривни за 0.5 процента. Так ли это и что нужно открыть?
la9
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 02.07.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 418, 419, 420
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4198 1779869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 13:30
V2
Банк Кредит Дніпро 1 ... 5, 6, 7
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
68 24574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 13:21
roxі
Банк Конкорд 1 ... 8, 9, 10
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
95 129454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 12:56
Raymond

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1320)
15.08.2022 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.