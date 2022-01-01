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Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22
ignorabimus написав: siliconkiev написав:
За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...
теперь как https://bank34.ua/upload//NewFolder/%D0 ... 0%2010.pdf
"ПАРТНЕР"* по валюте например Банк 3/4 — український комерційний банк, головний офіс якого розташований у місті Київ, заснований у 2008 році. Позиціонує себе, як універсальний.Інформаційна картка банкуАрхів темиБанк 3/4
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
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demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43
2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46
Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
А на карту ніззя...усе платно?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:52
Добрый день. Что есть интересного в банке? Недавно попадалась инфа, что в банке есть пополнение зарубежных карт с гривни за 0.5 процента. Так ли это и что нужно открыть?
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