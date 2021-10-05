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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Банк 3/4 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22

Банк 3/4

  ignorabimus написав:
  siliconkiev написав:За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...

теперь как :?:

https://bank34.ua/upload//NewFolder/%D0 ... 0%2010.pdf

"ПАРТНЕР"* по валюте например :?:

Банк 3/4 — український комерційний банк, головний офіс якого розташований у місті Київ, заснований у 2008 році. Позиціонує себе, як універсальний.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Банк 3/4
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12

Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43

Amethyst

2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46

Re: Банк 3/4

Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

А на карту ніззя...усе платно?
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Якісь драконівські тарифи
https://bank34.ua/upload//%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20(%D0%B7%2009%2008%202021%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83)_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
А шо є хто заніс сюди?
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:52

Добрый день. Что есть интересного в банке? Недавно попадалась инфа, что в банке есть пополнение зарубежных карт с гривни за 0.5 процента. Так ли это и что нужно открыть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:48

Банка стала участником клуба адептов социального доллара.
1.Как ранее банк выдавал доллар?
2. Что нужно открыть, чтобы бесплатно завести грн безналом?
3. Есть ли ИБ или додаток? Будет ли доступен при наличии только 2620?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:23

Re: Банк 3/4

Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???
ihorsic
 
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