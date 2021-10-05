Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22
ignorabimus написав: siliconkiev написав:
За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...
теперь как
https://bank34.ua/upload//NewFolder/%D0 ... 0%2010.pdf
"ПАРТНЕР"* по валюте например
— український комерційний банк, головний офіс якого розташований у місті Київ, заснований у 2008 році. Позиціонує себе, як універсальний. Банк 3/4 Інформаційна картка банку Архів теми Банк 3/4
sens
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43
2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться
demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46
Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
А на карту ніззя...усе платно?
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:52
Добрый день. Что есть интересного в банке? Недавно попадалась инфа, что в банке есть пополнение зарубежных карт с гривни за 0.5 процента. Так ли это и что нужно открыть?
la9
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:48
Банка стала участником клуба адептов социального доллара.
1.Как ранее банк выдавал доллар? 2. Что нужно открыть, чтобы бесплатно завести грн безналом? 3. Есть ли ИБ или додаток? Будет ли доступен при наличии только 2620?
la9
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:23
Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???
ihorsic
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