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Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29
ihorsic написав:
Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???
Дуже маленька банка, умови як у всіх
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