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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк 3/4 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29

  ihorsic написав:Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???

Дуже маленька банка, умови як у всіх
sens
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Повідомлень: 13138
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