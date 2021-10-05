Дуже маленька банка, умови як у всіх
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29
Додано: Вів 28 бер, 2023 11:41
Відкриття рахунків за умови розміщення вкладу в той самий день – безкоштовне.
Комісія за купівлю валюти (за курсом долар США – 36,9343 грн.) – 0,5% від суми, мінімум 300 грн.
Придбати безготівкову іноземну валюту Ви можете за курсом 36,9343 в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць. Зняти іноземну валюту з поточного рахунку Ви можете в еквіваленті до 100 000 гривень на день за курсом валюту за курсом Національного банку України.
Комісія за зняття коштів, що надійшли на рахунок безготівковим шляхом становить 0,5% від суми зняття
|