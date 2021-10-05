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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк 3/4 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29

  ihorsic написав:Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???

Дуже маленька банка, умови як у всіх
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:41

Відкриття рахунків за умови розміщення вкладу в той самий день – безкоштовне.

Комісія за купівлю валюти (за курсом долар США – 36,9343 грн.) – 0,5% від суми, мінімум 300 грн.

Придбати безготівкову іноземну валюту Ви можете за курсом 36,9343 в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць. Зняти іноземну валюту з поточного рахунку Ви можете в еквіваленті до 100 000 гривень на день за курсом валюту за курсом Національного банку України.

Комісія за зняття коштів, що надійшли на рахунок безготівковим шляхом становить 0,5% від суми зняття
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:04

Re: Банк 3/4

Оформляють весь робочий день чи в раці до якогось певного часу?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 02:38

Re: Банк 3/4

ihorsic написав:Оформляють весь робочий день чи в раці до якогось певного часу?
До 15:00 з перервою 13:00-14:00
alter
 
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