Дуже маленька банка, умови як у всіх
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29
Додано: Вів 28 бер, 2023 11:41
Відкриття рахунків за умови розміщення вкладу в той самий день – безкоштовне.
Комісія за купівлю валюти (за курсом долар США – 36,9343 грн.) – 0,5% від суми, мінімум 300 грн.
Придбати безготівкову іноземну валюту Ви можете за курсом 36,9343 в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць. Зняти іноземну валюту з поточного рахунку Ви можете в еквіваленті до 100 000 гривень на день за курсом валюту за курсом Національного банку України.
Комісія за зняття коштів, що надійшли на рахунок безготівковим шляхом становить 0,5% від суми зняття
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:04
Re: Банк 3/4
Оформляють весь робочий день чи в раці до якогось певного часу?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 02:38
Re: Банк 3/4
До 15:00 з перервою 13:00-14:00
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