RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк 3/4

Банк 3/4
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк 3/4 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:29

  ihorsic написав:Мене теж цікавлять ці питання по каруселі. А в гілці тиша... Невже ніхто тут не каруселити???

Дуже маленька банка, умови як у всіх
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13460
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:41

Відкриття рахунків за умови розміщення вкладу в той самий день – безкоштовне.

Комісія за купівлю валюти (за курсом долар США – 36,9343 грн.) – 0,5% від суми, мінімум 300 грн.

Придбати безготівкову іноземну валюту Ви можете за курсом 36,9343 в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць. Зняти іноземну валюту з поточного рахунку Ви можете в еквіваленті до 100 000 гривень на день за курсом валюту за курсом Національного банку України.

Комісія за зняття коштів, що надійшли на рахунок безготівковим шляхом становить 0,5% від суми зняття
demichh
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:04

Re: Банк 3/4

Оформляють весь робочий день чи в раці до якогось певного часу?
ihorsic
 
Повідомлень: 932
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 03:38

Re: Банк 3/4

ihorsic написав:Оформляють весь робочий день чи в раці до якогось певного часу?
До 15:00 з перервою 13:00-14:00
alter
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:07

"МІЦНИЙ"* 18,0%+1%****

https://bank34.ua/upload//Procent_rate_ ... _2023_.pdf

**** Для діючих клієнтів Банку та військовослужбовців.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13460
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nighthawk5 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 9, 10, 11
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
105 114651
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 22:18
sens
Асвіо Банк
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 12:52
4 1859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 22:02
sens
Райффайзен Банк 1 ... 106, 107, 108
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1076 851775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 21:42
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.