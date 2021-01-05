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Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 17:42
vitaliiangel написав:
Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.
Не євро?
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Додано: Чет 16 лис, 2023 19:12
sens написав: vitaliiangel написав:
Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.
Не євро?
там курс по евро космос. но может только сегодня.
Rack написав: vitaliiangel написав:
Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.
ХЗ, у меня еще в прошлом месяце взяли все документы, сказали- пройдут проверку и мне перезвонят...до сих пор жду.
мне на 3й день позвонили. Доки были готовы (в 1й визит делали копии). я только подписал и внёс гривну.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:07
vitaliiangel написав:
Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.
бысто там где онлайн, а тут 40 минут
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