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Обслуговування в українських
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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк 3/4 4 5 1
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:42

  vitaliiangel написав:Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.

Не євро?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 19:12

  sens написав:
  vitaliiangel написав:Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.

Не євро?

там курс по евро космос. но может только сегодня.
  Rack написав:
  vitaliiangel написав:Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.

ХЗ, у меня еще в прошлом месяце взяли все документы, сказали- пройдут проверку и мне перезвонят...до сих пор жду.

мне на 3й день позвонили. Доки были готовы (в 1й визит делали копии). я только подписал и внёс гривну.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:07

  vitaliiangel написав:Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.

бысто там где онлайн, а тут 40 минут
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  J написав:
  vitaliiangel написав:Мой любимый банк. Только менеджер и клиент. Всё быстро. В кассе синие.

бысто там где онлайн, а тут 40 минут


это тут гестапо три дня счет новому клиенту открывает?
cohan
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