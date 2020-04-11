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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 11:52

Re: Банк Восток

Але виплата кешбеку в останній день місяця. І ще кролячий податокз нещасних 0,7% стягують.
Кочевник
 
Повідомлень: 2359
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 14:32

Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?
anikola13
 
Повідомлень: 1090
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 16:15

  anikola13 написав:Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?

на рахунок
Leritta
 
Повідомлень: 6
З нами з: 07.03.23
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 00:33

  anikola13 написав:Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?
Було ось так.
FinTech
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Повідомлень: 544
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 11:50

  Кочевник написав:Але виплата кешбеку в останній день місяця. І ще кролячий податокз нещасних 0,7% стягують.

Это НДФЛ+военный.
Арсений тут ни при чем. Это ж не доход от депо
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:18

каруселі призупинено

https://bankvostok.com.ua/Content/Entit ... 0500000000

всього 16%
sens
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Повідомлень: 13460
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Подякував: 33 раз.
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  #<1 ... 891011
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