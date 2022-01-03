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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 тра, 2023 11:52
Але виплата кешбеку в останній день місяця. І ще кролячий податокз нещасних 0,7% стягують.
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Кочевник
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Додано: Сер 31 тра, 2023 14:32
Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?
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anikola13
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Додано: Сер 31 тра, 2023 16:15
anikola13 написав:
Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?
на рахунок
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Leritta
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Додано: Чет 01 чер, 2023 00:33
anikola13 написав:
Цікавить, кешбек платять по даті операції чи по даті проводки по рахунку?
Було ось так
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FinTech
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Додано: Чет 01 чер, 2023 11:50
Кочевник написав:
Але виплата кешбеку в останній день місяця. І ще кролячий податокз нещасних 0,7% стягують.
Это НДФЛ+военный.
Арсений тут ни при чем. Это ж не доход от депо
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:18
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sens
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:44
Панове, а як подивитись, чи вимкнута пролонгація по депо? Не найшов цієї інфи в застосунку
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Додано: Вів 20 чер, 2023 10:16
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 чер, 2023 11:27
flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Надеемся, что по курсу НБУ 😉
flysoulfly написав:
Сколько $ максимально за раз получалось снять
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
Правда за 2 операции:
700 + 2007.52 (центы гривной).
Почему так - не задавал вопросов, поскольку больше интересовало качество
получаемой валюты.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:17
FinTech написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Надеемся, что по курсу НБУ 😉
flysoulfly написав:
Сколько $ максимально за раз получалось снять
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
а хочется забрать за раз $2710 (со всеми остатками)
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flysoulfly
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