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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:14
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Надеемся, что по курсу НБУ 😉
flysoulfly написав:
Сколько $ максимально за раз получалось снять
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
а хочется забрать за раз $2710 (со всеми остатками)
Можна за раз, з паспортом по рахунку випишуть в касі
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23
flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:31
J написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:39
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
Вони можуть видати і через POS, і через ордер. Мені касир коли я перший раз отримував - попередила якщо видача через картку, сума до видачі буде 2600$ - решта завтра, а якщо "по паЧпорту" то 2700 з хвостиком.
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Вів 20 чер, 2023 12:41
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