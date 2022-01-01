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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:14

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Надеемся, что по курсу НБУ 😉

  flysoulfly написав:Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
а хочется забрать за раз $2710 (со всеми остатками)

Можна за раз, з паспортом по рахунку випишуть в касі
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23

  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:31

  J написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:39

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)

Вони можуть видати і через POS, і через ордер. Мені касир коли я перший раз отримував - попередила якщо видача через картку, сума до видачі буде 2600$ - решта завтра, а якщо "по паЧпорту" то 2700 з хвостиком.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 01:08

Re: Банк Восток

Добрий день.

Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 02:32

  flawyer написав:Добрий день.

Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?

Чи Ви єдиний з кого вираховують податки чи у чому запитання?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:43

Re: Банк Восток

0,5% кешбек з мсс 6012. З інших категорій - 0,7%

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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