RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:14

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Надеемся, что по курсу НБУ 😉

  flysoulfly написав:Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
а хочется забрать за раз $2710 (со всеми остатками)

Можна за раз, з паспортом по рахунку випишуть в касі
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23

  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
J
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:31

  J написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 13.01.09
Подякував: 945 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:39

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К :?:
Сколько $ максимально за раз получалось снять :?:

POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)

Вони можуть видати і через POS, і через ордер. Мені касир коли я перший раз отримував - попередила якщо видача через картку, сума до видачі буде 2600$ - решта завтра, а якщо "по паЧпорту" то 2700 з хвостиком.
Alien
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 01:08

Re: Банк Восток

Добрий день.

Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?
flawyer
 
Повідомлень: 37
З нами з: 05.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 02:32

  flawyer написав:Добрий день.

Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?

Чи Ви єдиний з кого вираховують податки чи у чому запитання?
klug
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:43

Re: Банк Восток

0,5% кешбек з мсс 6012. З інших категорій - 0,7%

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
Повідомлень: 453
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 04:32

Если кешбека меньше 5 грн, он сгорает или переносится на следующий месяц?
la9
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 02.07.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 07:59

  la9 написав:Если кешбека меньше 5 грн, он сгорает или переносится на следующий месяц?

Згорає
Alien
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, sens і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 109, 110, 111
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1104 857283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 09:17
sens
Юнекс Банк 1 ... 41, 42, 43
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
429 281817
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 07:35
FinTech
ОТП БАНК 1 ... 30, 31, 32
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
314 206996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 чер, 2023 23:20
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.