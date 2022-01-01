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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:08

YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
V2
4
 
Повідомлень: 8017
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:42

  V2 написав:YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.

Знаю, що ще через контакт центр можна відключити
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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