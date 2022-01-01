|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 19:08
YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8017
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 08 сер, 2023 08:42
V2 написав:YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
Знаю, що ще через контакт центр можна відключити
-
Dmytro Ivanenko
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 22.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus
, SHURICK76
, wolt450
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|503
|295939
|
|
|1283
|853266
|
Пон 07 сер, 2023 22:34
KVV
|
|748
|489499
|
Пон 07 сер, 2023 19:54
Alien
|