YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 19:08
YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
Додано: Вів 08 сер, 2023 08:42
Додано: Пон 30 жов, 2023 02:37
между разными клиентами внутрибанковский СЕП у них быстро проводят? (с текущего на текущий или на картсчет)
Додано: Пон 13 лис, 2023 18:01
Банка намалювала
Пам'ятаю мені мама у 6 рочків теж забороняла гратися у фантики і купляти на них ведерки і лопатки у друзів
...ще шедевр
Геть рівноправіє з Конституції! А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку
ПС.
Додано: Пон 13 лис, 2023 19:33
Додано: Вів 14 лис, 2023 07:31
Обмін на 50
всім свистять будь-де що треба мати картки в гривні та валюті для валютообміну. Хто раніше розміщав депозит на 3 місяці під валютообмін,відкривали гривневий поточний який безкоштовно поповнюється по СЕП з іншого банку,видача на депозитну валютну теж безкоштовно. Купляти тільки через менеджера у відділенні і до 13-00 , отримати можна після 16-00. Є наплив кліентів. Є попит. Тому день в день навіть за два прийоми можна не закрити питання. Від себе додам - в банку онлайн за весь окрім віртуальної картки нічого путнього не зробили.
Додано: Нед 26 лис, 2023 17:55
есть вопрос по "Карте с кешбеком" :
viewtopic.php?p=5652024#p5652024
Додано: Нед 26 лис, 2023 18:38
После проводки по счету все увидете.
Есть корешок Кешбек под пимпой Ще, и в конце Выписки буууДит расчет КБ. Ждите
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