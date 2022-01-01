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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:08

YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.
V2
4
 
Повідомлень: 8161
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Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:42

  V2 написав:YaVI
За замовчуванням смс-інформування відключене.
Вмикається в застосунку.

Знаю, що ще через контакт центр можна відключити
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 02:37

между разными клиентами внутрибанковский СЕП у них быстро проводят? (с текущего на текущий или на картсчет)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:01

Банка намалювала Новий ДКБО(Правила надання...) в якому накрутила щось про своїх безстрашних Агентів Фінмону і заборону покупки віртуальних активів. Правда визначення, що ж таке той віртуальний актив забула надати... Мабуть у нас у Конституції це визначення є 8) :P
Пам'ятаю мені мама у 6 рочків теж забороняла гратися у фантики і купляти на них ведерки і лопатки у друзів :mrgreen:

...ще шедевр
Завчасно надавати Банку документи ...для оцінки фінансового стану Клієнта, аналізу відповідності фінансових операцій Клієнта його ...змісту діяльності Клієнта (його соціальному статусу)....
Геть рівноправіє з Конституції! А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку :mrgreen:

ПС. ЗУ Про віртуальні активи так і не набрав чинності. Думаю таки повернутися до фантиків, бо на початку 70х я скупив усі відерка у пісочниці, тому що знав де сестра ховала наші обертки від білочки з нового року :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 19:33

  Amethyst написав:А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку :mrgreen:

Братва має вписатися та підтвердити, що Кадилак за мастю. Масть від братви має збігатися з графою в анкеті "хто по життю".
klug
 
Повідомлень: 8324
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 07:31

Обмін на 50

  klug написав:
  Amethyst написав:А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку :mrgreen:

Братва має вписатися та підтвердити, що Кадилак за мастю. Масть від братви має збігатися з графою в анкеті "хто по життю".
всім свистять будь-де що треба мати картки в гривні та валюті для валютообміну. Хто раніше розміщав депозит на 3 місяці під валютообмін,відкривали гривневий поточний який безкоштовно поповнюється по СЕП з іншого банку,видача на депозитну валютну теж безкоштовно. Купляти тільки через менеджера у відділенні і до 13-00 , отримати можна після 16-00. Є наплив кліентів. Є попит. Тому день в день навіть за два прийоми можна не закрити питання. Від себе додам - в банку онлайн за весь окрім віртуальної картки нічого путнього не зробили.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 17:55

есть вопрос по "Карте с кешбеком" :
viewtopic.php?p=5652024#p5652024
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:38

  flysoulfly написав:есть вопрос по "Карте с кешбеком" :
viewtopic.php?p=5652024#p5652024

После проводки по счету все увидете.
Есть корешок Кешбек под пимпой Ще, и в конце Выписки буууДит расчет КБ. Ждите
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:23

Re: Банк Восток

Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:50

  1finanсier написав:Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?

р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони
Amethyst
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