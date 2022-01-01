Банка намалювала Новий ДКБО(Правила надання...) в якому накрутила щось про своїх безстрашних Агентів Фінмону і заборону покупки віртуальних активів. Правда визначення, що ж таке той віртуальний актив забула надати... Мабуть у нас у Конституції це визначення є Пам'ятаю мені мама у 6 рочків теж забороняла гратися у фантики і купляти на них ведерки і лопатки у друзів
...ще шедевр
Завчасно надавати Банку документи ...для оцінки фінансового стану Клієнта, аналізу відповідності фінансових операцій Клієнта його ...змісту діяльності Клієнта (його соціальному статусу)....
Геть рівноправіє з Конституції! А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку
ПС. ЗУ Про віртуальні активи так і не набрав чинності. Думаю таки повернутися до фантиків, бо на початку 70х я скупив усі відерка у пісочниці, тому що знав де сестра ховала наші обертки від білочки з нового року
Amethyst написав:А як вони соцстатус будуть визначати? Тепер тільки в Армані треба до від-ль ходити і крутити на пальці брелок від каділаку
Братва має вписатися та підтвердити, що Кадилак за мастю. Масть від братви має збігатися з графою в анкеті "хто по життю".
всім свистять будь-де що треба мати картки в гривні та валюті для валютообміну. Хто раніше розміщав депозит на 3 місяці під валютообмін,відкривали гривневий поточний який безкоштовно поповнюється по СЕП з іншого банку,видача на депозитну валютну теж безкоштовно. Купляти тільки через менеджера у відділенні і до 13-00 , отримати можна після 16-00. Є наплив кліентів. Є попит. Тому день в день навіть за два прийоми можна не закрити питання. Від себе додам - в банку онлайн за весь окрім віртуальної картки нічого путнього не зробили.