RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:25

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?

р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони

О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 02.09.19
Подякував: 260 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:34

Угу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:06

  Amethyst написав:Угу

Ок )

І ще раз дякую за відповідь )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 02.09.19
Подякував: 260 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 96, 97, 98
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
970 535756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 19:46
Кащей
Юнекс Банк 1 ... 99, 100, 101
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1004 369192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 17:00
sens
А-Банк 1 ... 162, 163, 164
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1635 922652
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 16:59
Xusan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (133)
08.12.2023 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.