|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:25
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?
р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони
О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:34
Угу
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4835
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:06
Amethyst написав:
Угу
Ок )
І ще раз дякую за відповідь )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|970
|535756
|
П'ят 08 гру, 2023 19:46
Кащей
|
|1004
|369192
|
П'ят 08 гру, 2023 17:00
sens
|
|1635
|922652
|
П'ят 08 гру, 2023 16:59
Xusan
|