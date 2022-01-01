О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25
О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
Додано: Чет 25 січ, 2024 06:08
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