RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?

р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони

О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:34

Угу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 05.05.21
Подякував: 383 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:06

  Amethyst написав:Угу

Ок )

І ще раз дякую за відповідь )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 06:08

Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

🔸 Комісія за переказ – 0,5%

🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»

🔸 Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15673
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:25

  sens написав:Обмінники не потрібні!


Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно

На яку суму можна купити валюту?


В еквіваленті до 50 000 грн на місяць

Як купувати?

🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток

🔸 Комісія за переказ – 0,5%

🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку

Не маєте валютної картки Банку Восток?

🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин

🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»

🔸 Оберіть картку у відповідній валюті

Умови картки

Зарахування коштів – без комісії

Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії



Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів

Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 38, 39, 40
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
390 182783
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 11:51
Investor_K
Райффайзен Банк 1 ... 132, 133, 134
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
1336 927898
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 10:20
1finanсier
Банк Власний Рахунок 1 ... 135, 136, 137
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1363 923311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 09:57
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.