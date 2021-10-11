|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Друзі, а якось можна безготівково вивести кошти з Востоку безплатно, чи таких стежок нема?
р2р-переказ на БВР. З БВР можна на всі 4 сторони
О,дякую. А в Востоці ж не видно карти БВР. Чи просто забиваєш номер карти БВР і штовхаєш туди додатком Востоку, а при переказі Восток просто розпізнає БРР як свою ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:34
Угу
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5000
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:06
Amethyst написав:
Угу
Ок )
І ще раз дякую за відповідь )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2024 06:08
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
🔸 Комісія за переказ – 0,5%
🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»
🔸 Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лют, 2024 10:25
sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
🔸 Комісія за переказ – 0,5%
🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»
🔸 Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2024 13:33
1finanсier написав: sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
🔸 Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
🔸 Комісія за переказ – 0,5%
🔸 Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
🔸 Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
🔸 Розділ «Всі рахунки» ➡️ «Картка для виплат»
🔸 Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
в будь-якому відділенні можуть притримати,тим паче банкам НБУ дозволяє купляти
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15705
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лют, 2024 09:53
1finanсier написав: sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
Комісія за переказ – 0,5%
Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
Розділ «Всі рахунки»
«Картка для виплат»
Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
Комісія за переказ – 0,5%
Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
Розділ «Всі рахунки»
«Картка для виплат»
Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Тобто за купівлю валюти онлайн комса 0,5 процента?
Якщо заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі то які комісії тоді?
-
amatorodessa
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 03.04.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 09:26
amatorodessa написав: 1finanсier написав: sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
Комісія за переказ – 0,5%
Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
Розділ «Всі рахунки»
«Картка для виплат»
Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Але чогось скромно умалчалі, що (принаймні у нас у місті) "видайом доларі з пріноса"
А так - всьо красіво
sens написав:
Обмінники не потрібні!
Купуйте долари або євро в застосунку швидко і безпечно
На яку суму можна купити валюту?
В еквіваленті до 50 000 грн на місяць
Як купувати?
Переказати гривню на свою валютну картку Банку Восток
Комісія за переказ – 0,5%
Курс купівлі – картковий та відображається в застосунку
Не маєте валютної картки Банку Восток?
Відкривайте «Картку для виплат» в застосунку за кілька хвилин
Розділ «Всі рахунки»
«Картка для виплат»
Оберіть картку у відповідній валюті
Умови картки
Зарахування коштів – без комісії
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Зняття за межами України – 2%, мінімально 5 доларів
Тобто за купівлю валюти онлайн комса 0,5 процента?
Якщо заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі то які комісії тоді?
Комісія за купівлю – 0,5%.
Зняття валюти у відділеннях Банку Восток – без комісії
Тарифи є на сайті
-
Leritta
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 07.03.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 09:50
И (вроде) еще и абонплата есть по валютной карте
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4214
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|133
|110479
|
|
|15
|5798
|
Пон 05 лют, 2024 09:06
sens
|
|399
|184007
|
|