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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 06:53
lara_08 написав:
Если с карты Востока тянуть чужим сервисом(пумб, моно), Восток комиссию возьмёт?
Застосунком банк власник рахунок,прийняти на картку бвр - безкоштовно, з картки бвр відправити р2р теж безкоштовно
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sens
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Додано: Сер 14 лют, 2024 08:48
flysoulfly Абонплаты нет.Но и смысла в этой карте практически нет.
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lubarec
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Пон 12 лют, 2024 14:19
sens