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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 06:53
lara_08 написав:
Если с карты Востока тянуть чужим сервисом(пумб, моно), Восток комиссию возьмёт?
Застосунком банк власник рахунок,прийняти на картку бвр - безкоштовно, з картки бвр відправити р2р теж безкоштовно
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Додано: Сер 14 лют, 2024 08:48
flysoulfly Абонплаты нет.Но и смысла в этой карте практически нет.
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lubarec
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:16
lubarec написав:
Но и смысла в этой карте практически нет.
раньше она открывалась под потенциальную выплату после онлайн-валютообмена_100К/50К.
Но понятно, последние несколько месяцев курсы у них не конкурентоспособные.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:48
По БВР можем якимось чином подивитись випуску проведення по рахунку. Підтримка викликає тугу...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:09
2XL написав:
По БВР можем якимось чином подивитись випуску проведення по рахунку. Підтримка викликає тугу...
Ну так жмякніть-переверніть карту у заст-ку.
Але Бобер також як і Моня і Приват відображує опер-ї проведеними миттєво.
Хочаа, реально бувають запізнення у кінці місяця
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