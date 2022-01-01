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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17
Бекас написав:
А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.
це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
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