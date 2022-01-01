RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17

  Бекас написав:А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.

це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3397
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 17, 18, 19
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
180 111782
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2024 20:29
nord
Банк Альянс 1 ... 103, 104, 105
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1041 553815
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2024 18:58
novichok
Банк Глобус 1 ... 128, 129, 130
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1294 629625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2024 01:33
Alexey_k9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (151)
17.06.2024 01:17
Ринок ОВДП (6381)
16.06.2024 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.