це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49
Re: Банк Восток
Это только у меня в додатке в списке операций (и в веб-кабине кстати тоже)
по карте не показывает операции снятия наличных, старые, до августа-сентября 2024-го ? Или еще у кого-то ?
Поламалось пару месяцев назад.
Туда случайно любители смузи из сенсобанка не переехали ?
Работало, работало , и тут на тебе.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:46
мелькнул какой-то анонс: теперь онайн-покупка и снятие валют тут без комиссий шоли
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:22
Re: Банк Восток
Сплата гривневю без комісії за конвертації і списання по курсу на момент авторизації, а не на момент списання.
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:15
Re: Банк Восток
Щось не можу роздуплитися, як тут міняти онлайн валюту?
Якщо просто робити переказ з гривневої на валютну картку, малює комісію і курс не відповідає клубу 50
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