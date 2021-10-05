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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Банк Восток 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17

  Бекас написав:А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.

це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49

Re: Банк Восток

Это только у меня в додатке в списке операций (и в веб-кабине кстати тоже)
по карте не показывает операции снятия наличных, старые, до августа-сентября 2024-го ? Или еще у кого-то ?

Поламалось пару месяцев назад. :roll:
Туда случайно любители смузи из сенсобанка не переехали ? :lol:
Работало, работало , и тут на тебе.
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:46

:?:
мелькнул какой-то анонс: теперь онайн-покупка и снятие валют тут без комиссий шоли :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:22

Re: Банк Восток

Сплата гривневю без комісії за конвертації і списання по курсу на момент авторизації, а не на момент списання.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:15

Re: Банк Восток

Щось не можу роздуплитися, як тут міняти онлайн валюту?
Якщо просто робити переказ з гривневої на валютну картку, малює комісію і курс не відповідає клубу 50
https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:49

  flysoulfly написав::?:
мелькнул какой-то анонс: теперь онайн-покупка и снятие валют тут без комиссий шоли :shock:



Даже если это и так, то у сильпо-отдела это работает уже с весны где-то (без комисий). но лимит у них один, так как общая юридическая вывеска. Т.е купить и там , и там не выйдет с одной ИНН-морды.

Кочевник, а вы сам додаток сейчас обновляли? Он в обновленной версии так же комиссию пишет при "переводе"(обмене) ? (сам сейчас проверить не могу, так как гривень нет на счету). В той таблице от mustbe уже много банок , которые не обновляются, или обновляются "не оттуда", или с опозданием и т.д.

П.с.
А вообще Восток - дело тонкое, было год назад намалевал комиссию уже после операции простого внутреннего перевода между своими обычными грн-картами (случайно об этом узнал позже), хотя вроде не должен был , по крайней мере не писал об этом в момент.

Как я вообще люблю эти хитросделанные застосунки . даже в истории операций не могут (не хотят) нормально всё отображать. особенно "люблю" например додаток типа Идеи - так сложно нарисовать в истории строчку, что вы списали плату за смс, сиди догадывайся или грузи где-то отдельно пдф-выписку. Или эти, восточные, с недавна тоже что-то пилили, пили, допиливали и ... поламали "историю операций по карте" viewtopic.php?p=5802316#p5802316 - ну как так можно :roll: зато значок додатка, как и многие другие, поменяли на новогодний - да, это важная обнова приложения, я считаю. :twisted:
a77
 
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