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Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49
Re: Банк Восток
Это только у меня в додатке в списке операций (и в веб-кабине кстати тоже)
по карте не показывает операции снятия наличных, старые, до августа-сентября 2024-го ? Или еще у кого-то ?
Поламалось пару месяцев назад.
Туда случайно любители смузи из сенсобанка не переехали ?
Работало, работало , и тут на тебе.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:46
мелькнул какой-то анонс: теперь онайн-покупка и снятие валют тут без комиссий шоли
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:22
Re: Банк Восток
Сплата гривневю без комісії за конвертації і списання по курсу на момент авторизації, а не на момент списання.
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:15
Re: Банк Восток
Щось не можу роздуплитися, як тут міняти онлайн валюту?
Якщо просто робити переказ з гривневої на валютну картку, малює комісію і курс не відповідає клубу 50
Додано: Чет 26 гру, 2024 01:49
Даже если это и так, то у сильпо-отдела это работает уже с весны где-то (без комисий). но лимит у них один, так как общая юридическая вывеска. Т.е купить и там , и там не выйдет с одной ИНН-морды.
Кочевник, а вы сам додаток сейчас обновляли? Он в обновленной версии так же комиссию пишет при "переводе"(обмене) ? (сам сейчас проверить не могу, так как гривень нет на счету). В той таблице от mustbe уже много банок , которые не обновляются, или обновляются "не оттуда", или с опозданием и т.д.
П.с.
А вообще Восток - дело тонкое, было год назад намалевал комиссию уже после операции простого внутреннего перевода между своими обычными грн-картами (случайно об этом узнал позже), хотя вроде не должен был , по крайней мере не писал об этом в момент.
Как я вообще люблю эти хитросделанные застосунки . даже в истории операций не могут (не хотят) нормально всё отображать. особенно "люблю" например додаток типа Идеи - так сложно нарисовать в истории строчку, что вы списали плату за смс, сиди догадывайся или грузи где-то отдельно пдф-выписку. Или эти, восточные, с недавна тоже что-то пилили, пили, допиливали и ... поламали "историю операций по карте" viewtopic.php?p=5802316#p5802316 - ну как так можно зато значок додатка, как и многие другие, поменяли на новогодний - да, это важная обнова приложения, я считаю.
Додано: Чет 26 гру, 2024 10:18
a77 так, застосунко-додаток самий новий. Комісію й надалі малює. Окремого пункту валютообміну не знайшов.
Додано: Вів 18 лют, 2025 12:21
Шановний клієнте!
З 20.03.2025 оновлюються Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у Банку Восток. А саме:
🔸Розширено умови опротестування платіжної операції та критерії блокування коштів.
🔸Додано умови споживчого кредитування «Оплата дольками».
🔸Актуалізовано правила обслуговування Поточного рахунку зі статусом «Заморожений».
🔸Виключено з тексту Правил умови щодо лімітів платежів – тепер вони доступні безпосередньо на сайті банку.
🔸Додано опис послуги Click to Pay.
Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо зробити умови зручними для вас. Якщо ви не погоджуєтеся з оновленнями, можете без сплати комісії розірвати договір до 20.03.2025. Якщо цього не зробите, вважатиметься, що ви погодилися зі змінами.
Додано: Вів 18 лют, 2025 13:05
хтось читав: що саме там суттєвого про той "мороз" ?
Додано: Вів 18 лют, 2025 13:08
Re: Банк Восток
Що мороз може бути. І якщо рахунок випадає в мороз, то з нього не беруть комісію за неактивність.
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