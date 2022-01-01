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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:22

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Шановний клієнте!
З 20.03.2025 оновлюються Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у Банку Восток. А саме:
🔸Розширено умови опротестування платіжної операції та критерії блокування коштів.
🔸Додано умови споживчого кредитування «Оплата дУльками».

🔸Актуалізовано правила обслуговування Поточного рахунку зі статусом «Заморожений».
🔸Виключено з тексту Правил умови щодо лімітів платежів – тепер вони доступні безпосередньо на сайті банку.
🔸Додано опис послуги Click to Pay.
Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо зробити умови зручними для вас. Якщо ви не погоджуєтеся з оновленнями, можете без сплати комісії розірвати договір до 20.03.2025. Якщо цього не зробите, вважатиметься, що ви погодилися зі змінами. https://bankvostok.com.ua/info_dlia_fizosib#/

хтось читав: що саме там суттєвого про той "мороз" ?

картковий рахунок, за яким подано заяву про його закриття. це 30/45/60 днів від подання заяви до фіналу закриття
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:24

Re: Банк Восток

Будьте обережні!
Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!
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