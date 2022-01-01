RSS
ВСТ Банк (Банк Восток)

ВСТ Банк (Банк Восток)
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ВСТ Банк (Банк Восток) 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50

  valya написав:ramzes4
Подяка. Рефку оприходую. ? КБ за комуналь моюе буде? Тільки в додатку чи на стороні теж?

Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).
https://vstbank.ua/private/cashback-for-a-whole-month#/
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2578 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:21

  Кочевник написав:Комуналь тут у виключеннях.

В переліку виключень не бачу. Чому?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 31.10.12
Подякував: 676 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
