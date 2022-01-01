ВСТ Банк (Банк Восток)

Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50
Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:21
Додано: Сер 19 лис, 2025 11:36
Десь в додатку відображається акційний кешбек 10%, бо щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Тут нормальний грейс-період, не потрібно гаситися в 0 раз на два місяця?
