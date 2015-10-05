|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:27
Banderlog написав:
Травмовані вони.
какими методиками вы определяли их травмы или на глаз? На глаз здесь все допысувачи (кроме Сибарита) травмированы судя по желанию спорить без аргументов. Правда не факт что в детстве.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30904
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:47
Wirująświatła написав:
У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Тут есть важный аспект.
Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9111
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21691 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:47
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30904
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:51
Сибарит написав:
Тут есть важный аспект.
Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после?
канешн после. я сырую картошку и фарш не ем.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30904
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:02
Сибарит написав:
Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3970
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:46
Banderlog написав: Сибарит написав:
Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
Я бы сказал, что он перестал быть устным творчеством. Сейчас проще найти анекдот в сети и переслать ссылку. Так нет необходимости его полностью помнить.
Возраст тех, кто размещает их в сети, Я определить не возьмусь, но "адаптация" старых анекдотов к нынешним временам встречается часто. Думаю, что этим занимаются достаточно молодые люди. Я могу посмеяться над анекдотом про Брежнева, а молодежь заменяет его более знакомым персонажем.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9111
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21691 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:48
Banderlog написав: Сибарит написав:
Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
не у всіх, у Віталика точно
багато надав посилань, але в 40+років не розуміє, що він травмований з дитинства, тим що виховувався без батьків (у мене у 2012р був старпом з такими комплексами, хвора людина, зовні все нормально, а як почне перли видавати, на кшталт :даремно Гітлер не всіх євреїв знищів, кажу йому ти в дзеркало дивився? ти єврей 100%, здивований? о тож
писав пару днів тому, що коли він перейшов з ЗП 3к на 1к з нього пил
здували, не має такого в реальності, звучить просто смішно
уявіть собі , що я працював капітаном за 9-10к на місяць, а сьогодні я погодився на контракт 3к на місяць, і що? з мене не будуть здавати пил, бо роботодавець розуміє
якщо як не влаштувався на 10к (ок, 60+, хоч би 8к), то це і є моя ціна на ринку капітанів
до цього треба ставитись адекватно, а якщо кожного дня рахувати збитки(від 10к-3к)
а ще гірше починати буреть, типу схиляйтесь до землі перед мною (в ножки кланяйтесь) (такий спеціаліст на вас працює за копійки), то овнер буде не задоволений і швидко позбудеться такого робітника
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:52
Сибарит написав: Banderlog написав: Сибарит написав:
Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
Я бы сказал, что он перестал быть устным творчеством. Сейчас проще найти анекдот в сети и переслать ссылку. Так нет необходимости его полностью помнить.
Возраст тех, кто размещает их в сети, Я определить не возьмусь, но "адаптация" старых анекдотов к нынешним временам встречается часто. Думаю, что этим занимаются достаточно молодые люди. Я могу посмеяться над анекдотом про Брежнева, а молодежь заменяет его более знакомым персонажем.
в часи Брежнева більшість анекдотів генерувати в комітеті (кгб), "запускали в народ", потім дивились на реакцію населення
анекдоти типу: летять в літаку руський, американець і китаєць-це було тема родича одного знайомого з Москви, він сам зазнавався, що йому шеф ставив план по анекдотам на місяць
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:19
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Травмовані вони.
какими методиками вы определяли их травмы или на глаз? На глаз здесь все допысувачи (кроме Сибарита) травмированы судя по желанию спорить без аргументов. Правда не факт что в детстве.
толку з вами спорити?
У вас ж пацан котрий вбив дєдушку лопатою у нормальний ) випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3970
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:33
Banderlog написав: Сибарит написав:
Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео
всього не порахуєш
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|11332
|
|