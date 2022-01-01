ВСТ Банк (Банк Восток)

Так можна
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:00
Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23
ramzes4
За ссылку спасибо, поставил сегодня приложение, но регистрацию виртуальной карты завершил уже в отделении, т.к. имею только паспорт старого образца. Однако бонус после совершения платежа начислен не был, и техподдержка для решения вопроса требует номер телефона отправителя ссылки. Если само оно не решится со временем и видишь смысл в дальнейшем бодании, кинь номер в ЛС.
P.S.
Кешбек тоже дали стандартный, не акционный, (купил продукты в супермаркете за свои, в кредите отказано), но хоть обращение взялись рассматривать. Пока полон впечатлений и оптимизма.
