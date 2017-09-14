RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15939159401594115942>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:12

  ЛАД написав:Shaman
Вы забываете ставить эпиграф к своим постам:
з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі :lol:

поки цитував, забув, що хотів сказати? ;) буває...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:14

  Letusrock написав:
  Shaman написав:хочете зради? тримайте
Аркадий Бабченко

Это - ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
..
Государства в Украине нет.
...
Есть некие группировки, пришедшие во власть, некие схематозы, некие кварталы -
но это точно не государство.
Ваш Дед.
Ти ж тільки що написав що "маячня" і все у нас є, навіть суверенітет

а ти відрізняєш де мої думки, а де інших? наче вже й цитування є. не знаю я, як ще розжовувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:18

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:хочете зради? тримайте
Аркадий Бабченко

Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ?
І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?

ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику :lol:

так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
теж російську утискають? тут так страждають за нещастих продавчинь. а що робити учням та студентам, якщо викладачі не хочуть викладати українською? а ЛАД? бо це розповсюджена ситуація в Харкові. чи треба просто терпіти та слухати російською? бо розуміють - а викладач бач так звик, йому важко буде...

Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте.
Не объясните? С какой целью?
Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.

не чув саме чого ЛАД? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД

Разговор был о школах.
Вы наехали на Харьков. Я возразил.
Вы по принципу: "Не прокатило, не надо", - поменяли тему на вузы.
Не знаю, как сегодня обстоит дело в вузах. Хотя ваше высказывание насмешило: "там багато ваших ровесників". Интересно, в каком это вузе багато 75-летних преподов.
Но в вузах уже не дети, а взрослые люди.
Они как-то без вас и ваших указаний разберутся.

я вже визнав, що коли перейшов до вишів, то не зробив це формально, тому могло здатися, що мова ще йде про школи. слово студенти саме про це. а тепер по суті - якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що до війни викладали дуже багато російською. й зараз подекуди викладають. але ваш допис - це їх справа. тобто, якщо людина хоче вчитися українською - треба десь в іншому місті вчитися? що там з утиском російської - бачу все навпаки. й чого тоді жалітися?

в якому ЗВО багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак - такі реалії...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:34

  Letusrock написав:...........
Там в дописі цікавий коментар від ШІ:
Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины».
Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит?
Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни.
Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство
«Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями.
Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го).
1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко):
* Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства.
* Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед).
* Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот.
2. Где Бабченко (возможно) ошибается:
Он пишет: "Государства нет, есть группировки".
Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7).
Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы.
Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий.
* Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти.
* Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество).
3. Ответ на вопрос "Что делать?":
Бабченко спрашивает: "Какой план?".
План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль).
Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор:
* Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги).
* Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности.
* Все ресурсы идут на ВПК и безопасность.
Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем".
Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов.
Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»
У ИИ неплохо с анализом ситуации, но с прогнозированием так себе.
"Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти" противоречит "Все ресурсы идут на ВПК и безопасность".
Ну и "Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу" выглядит несколько фантастическим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37648
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:40

  Letusrock написав:
  Shaman написав:й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?

наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
"На жаль, зараз багато українців звертають увагу на нібито корупцію, коли в нас повний провал у мовному питанні" - мовна омбудсменка Олена Івановська.


А вот то что Марцінків віджигає про мовні патрулі й т.і.? І це держслужбовець а не міській божевільний...
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:41

  Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було 8) особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала ;)

про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.

А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6995
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:50

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було 8) особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала ;)

про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.

А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.

що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь 8) життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:01

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було 8) особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала ;)

про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.

А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.

що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь 8) життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи ;)

Ти звичайний диванний псевдо патріот, який зробив нічого для перемоги, але вчить інших как родину любить. Прикриваючись патриотизмом ти захищаєш владу, як сотні тисяч мамкиних диванних вояк сидять в кабінетах отримуючи зарплату. І вас всіх це влаштовує. Бо якщо скінчиться війна, ви підете продавати носки на базар
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:08

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.

що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь 8) життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи ;)

Ти звичайний диванний псевдо патріот, який зробив нічого для перемоги, але вчить інших как родину любить. Прикриваючись патриотизмом ти захищаєш владу, як сотні тисяч мамкиних диванних вояк сидять в кабінетах отримуючи зарплату. І вас всіх це влаштовує. Бо якщо скінчиться війна, ви підете продавати носки на базар

маленька перевірка на... а на що? на адекватність? Бетон, хто я за фахом, ким я працюю? я писав неодноразово - чи чукча не читач, чукча письменник?

про захист влади - це взагалі смішно. з моїх дописів й цитувань має бути зрозуміло, що я далеко не прихильник влади 8) тому твій накид - це наслідок якогось марення.

й взагалі звернули уваги як справжні боти чи корисні проросійські ідіоти намагаються називати ботами людей, які відстоюють проукраїнські погляди. один з вас до речі доволі влучно написав - українські ідеї відстоюють щиро, за покликанням. а за гроші - це коли топять за проросійські ідеї :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15939159401594115942>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159685
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355883
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10108)
25.11.2025 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.