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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:25
la9 написав:
Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?
Так
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Додано: Сер 29 січ, 2025 15:39
Шановні паньство, підкажіть, чи дозволяє дана банка заДіяти кредитний ліміт без комісу і в пільговому періоді?
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Ferlakur
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Додано: Чет 20 лют, 2025 20:47
кредиткой кто местной пользуется?
какой тут льготный? когда гаситься нужно?
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emeta
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Додано: Чет 20 лют, 2025 21:02
emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).
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Amid
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Додано: Чет 20 лют, 2025 21:09
Amid написав:emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).
А нет ли при этом обязательного минимального ежемесячного платежа, который нужно погасить до 5 марта?
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emeta
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Додано: Чет 20 лют, 2025 22:10
emeta написав: Amid написав:emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).
А нет ли при этом обязательного минимального ежемесячного платежа, который нужно погасить до 5 марта?
Немає, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця (за виключенням мабуть тільки Сенса), тільки пільговий період не до першого числа, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
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Додано: Суб 22 лют, 2025 11:44
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valya
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Додано: Суб 22 лют, 2025 16:39
Схоже тільки для нових клієнтів ...
п.с.а які кредліміти цей банк дає?
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lamal
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Додано: Суб 22 лют, 2025 16:57
lamal
Доволі високі, 70-80к.
Цікаво, а якщо все закрити, вийти і знову увійти новим? Буду уточнювати
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Додано: Сер 26 лют, 2025 09:26
Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
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