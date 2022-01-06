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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:25

  la9 написав:Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?

Так
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:39

Re: Банк Кредит Дніпро

Шановні паньство, підкажіть, чи дозволяє дана банка заДіяти кредитний ліміт без комісу і в пільговому періоді?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 20:47

кредиткой кто местной пользуется?
какой тут льготный? когда гаситься нужно?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 21:02

emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).
Amid
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 21:09

  Amid написав:emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).


А нет ли при этом обязательного минимального ежемесячного платежа, который нужно погасить до 5 марта?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 22:10

  emeta написав:
  Amid написав:emeta
До пятого числа через месяц. Т.е. задолжность которая образуется на 1 марта - погасить до 5 апреля (хотя, приложение показывает до 7го апреля из-за выходных).


А нет ли при этом обязательного минимального ежемесячного платежа, который нужно погасить до 5 марта?

Немає, все як в інших банках з кредитками на 2 місяця (за виключенням мабуть тільки Сенса), тільки пільговий період не до першого числа, а до п'ятого, тобто до 65 днів.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:44

Re: Банк Кредит Дніпро

https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank-kredyt-dnipro-razom-z-oranta-ta-visa-prezentuvaly-kredytnu-kartku-z-keshbekom-ta
Є вже хто спробував?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 16:39

Re: Банк Кредит Дніпро

Схоже тільки для нових клієнтів ...
п.с.а які кредліміти цей банк дає?
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 16:57

lamal
Доволі високі, 70-80к.
Цікаво, а якщо все закрити, вийти і знову увійти новим? Буду уточнювати
valya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 09:26


Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
Arbitr
 
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  #<1 ... 30313233
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