|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 06:19
Arbitr написав:
Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
ще схожа лише для нових
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18063
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:49
Відкрив карту Оранта, КЛ - 0 грн.
Без КЛ кешбек зовсім сумний виходить за власні.
Як цей банк краще простимулювати на надання КЛ?
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|683
|422115
|
|
|2364
|1234837
|
|
|1350
|642603
|
|