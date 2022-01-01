ще схожа лише для новихArbitr написав:valya написав:
https://creditdnepr.com.ua/novyna/bank-kredyt-dnipro-razom-z-oranta-ta-visa-prezentuvaly-kredytnu-kartku-z-keshbekom-ta
Є вже хто спробував?
Карта Оранта виключно цифрова, пластика немає?
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Додано: Вів 04 бер, 2025 06:19
ще схожа лише для нових
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:49
Re: Банк Кредит Дніпро
Відкрив карту Оранта, КЛ - 0 грн.
Без КЛ кешбек зовсім сумний виходить за власні.
Як цей банк краще простимулювати на надання КЛ?
Додано: Нед 16 бер, 2025 14:51
а з 1 квітня покращується до 40К, чи я не там дивлюся?
Додано: Нед 16 бер, 2025 16:09
Так, будуть змінені ліміти на безкоштовні перекази для всіх пакетів, у т.ч. Gold
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